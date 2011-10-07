Доделать верстку и настроить сайт на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок125 просмотров

сайт russo-tour.ru не доделан, его нужно привести в соответствующий вид + настроить необходимые элементы. сайт простой большинство страниц чисто статические.

14 лет назад
rizkzoone
Дмитрий 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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