Пофиксить небольшой баг в ие и опере

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок144 просмотра

Всем доброе утро. требуется пофиксить небольшой баг в ие и опере, связанный с отображением рисунка и текста на нем. Подробности в личке.

14 лет назад
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доделать кроссбраузерность, поменять тексты

    Необходимо добиться кроссбраузерности данного одностраничного сайта. (IE7+,Opera, Safari, Chrome, Firefox) http://goo.gl/M4lh7 В данный момент работает только на новых браузерах. Вес и скорость загрузки не должны увеличиться. ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка проекта на GWT

    На проект нужен опытный верстальщик, знающий хорошо Javascript и CSS. Особенность проекта – реализация приложения на GWT - это джава скрипт, который выполняется и строит ui на лету. У GWT ...

    CSSJavaJavaScript
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание страниц захвата

    Требуется профессиональный разработчик страниц захвата. Дизайн+верста+написание продающего текста. Стратегическое партнерство. Я веду профессиональное обучение по Интернет-маркетингу и многие люди готовы платить деньги, чтобы самим не ломать голову. Приоритет: ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать cайт на cms joomla

    Внести поправки и доработать небольшие моменты на сайте cms joomla (сам сайт есть и функционирует) в общих словах задача : интернет магазин, в котором нужно поправить ряд моментов, например, правильное ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вёрстка

    Необходимо сверстать макет, очень желательно до вечера. Оставляйте свои контакты и цену.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад