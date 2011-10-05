Верстка под wordpress одной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок140 просмотров

Нужна тема для макета PSD под wordpress.

Срок 1-2 дня.

В заявке указывайте цену.

WordPress
14 лет назад
Eden930
125 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать 4 макета для туристического сайта

    Здравствуйте. Нужна верстка 4 макетов. В макетах придется использовать JQ и стилизацию инпутов (все кроме файл). Верстка валидная xhtml, кроссбраузерно (без ie6), на дивах, не резиновая. Привязке к CMS делать не надо. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать cайт на cms joomla

    Внести поправки и доработать небольшие моменты на сайте cms joomla (сам сайт есть и функционирует) в общих словах задача : интернет магазин, в котором нужно поправить ряд моментов, например, правильное ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вёрстка

    Необходимо сверстать макет, очень желательно до вечера. Оставляйте свои контакты и цену.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать сайт camball.ru

    1. центрировать все цены на главной странице. Они сейчас немного смещены вверх 2. Иконки социальных сетей, подключить на like it. 3. В прикрепленном файле, скоректировать окошко, оно должно быть аккуратное и удлиняться в ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка интернет-магазина

    Ищется исполнитель на проект верстки сайта интернет-магазина. Всего 23 страницы на выходе. Требования к верстке: фиксированная ширина, табличная, валидная, кросбраузерная (включая IE6), центральная часть страницы динамическая. Будет содержать jquery, так что ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Собрать сайт на Битриксе

    Нужно собрать сайт. Дизайн есть. Битрикс есть. Хостинг и домен есть. Нужно навесить дизайн на битрикс и настроить страницы. Ваши предложения.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Кроссбраузерная верстка

    Нужно сверстать несколько простых посадочных страниц. Требования: — HTML5+CSS, — кроссбраузерная верста (основные браузеры) — страница содержит форму отправки контактных данных (приделать скрипт) — приветствуется хорошее знание jQuery ...

    CSSHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка на потоке

    $25

    Требуется оперативно и качественно резать psd шаблоны для сателитов. В общей сложности планируется сделать порядка 100 шаблонов в ближайшие несколько месяцев. Требования к порезке * большой опыт верстки. ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вёрстка сайта

    Добрый день! Нужна вёрстка сайта. Основное требование - высокая точность, т.е. необходимо соблюсти ВСЕ характеристики и размеры шрифтов, интерлиньяжи, отступы и пр. Главный баннер (качественное панорамное ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад