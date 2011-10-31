Верстка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок339 просмотров

Ищется исполнитель на проект верстки сайта интернет-магазина.

Всего 23 страницы на выходе.

Требования к верстке: фиксированная ширина, табличная, валидная, кросбраузерная (включая IE6), центральная часть страницы динамическая. Будет содержать jquery, так что знание jquery обязательно.

Обратите внимание: требуется табличная верстка!

Нужна только верстка, "натяжка" на движок не нужен.

Опыт выполнения подобных проектов обязателен.

Желательно портфолио на живых сайтах.

Оплата через электронные платежные системы (возможна оплата через безопасную сделку, но процент за счет исполнителя).

От исполнителя хотелось бы услышать примерные сроки выполнения работы, цену.

!!!Важно!!! Исполнитель должен понимать что такое говнокод и почему говнокод - это очень плохо.

jQuery
14 лет назад
Heem
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

kaaD
Юрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$290
7 дней
Юрий показал себя отличным исполнителем. Все время был на связи, проект выполнил в срок. Во время работы над проектом с моей стороны были инициированы небольшие доработки в макете. Юрий взял на себя эту часть работы и не пришлось привлекать дополнительно дизайнера, за что ему большое спасибо! Рекомендую Юрия как талантливого, ответственного исполнителя. Готов сразу же отдать ему еще один сайт на верстку :)

Заявки фрилансеров

kaaD
Юрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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