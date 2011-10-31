Здравствуйте. Нужна верстка 4 макетов. В макетах придется использовать JQ и стилизацию инпутов (все кроме файл). Верстка валидная xhtml, кроссбраузерно (без ie6), на дивах, не резиновая. Привязке к CMS делать не надо. ...
Верстка интернет-магазина
Ищется исполнитель на проект верстки сайта интернет-магазина.
Всего 23 страницы на выходе.
Требования к верстке: фиксированная ширина, табличная, валидная, кросбраузерная (включая IE6), центральная часть страницы динамическая. Будет содержать jquery, так что знание jquery обязательно.
Обратите внимание: требуется табличная верстка!
Нужна только верстка, "натяжка" на движок не нужен.
Опыт выполнения подобных проектов обязателен.
Желательно портфолио на живых сайтах.
Оплата через электронные платежные системы (возможна оплата через безопасную сделку, но процент за счет исполнителя).
От исполнителя хотелось бы услышать примерные сроки выполнения работы, цену.
!!!Важно!!! Исполнитель должен понимать что такое говнокод и почему говнокод - это очень плохо.
Выбранный исполнитель
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