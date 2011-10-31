Верстка интернет-магазина

Юрий показал себя отличным исполнителем. Все время был на связи, проект выполнил в срок. Во время работы над проектом с моей стороны были инициированы небольшие доработки в макете. Юрий взял на себя эту часть работы и не пришлось привлекать дополнительно дизайнера, за что ему большое спасибо! Рекомендую Юрия как талантливого, ответственного исполнителя. Готов сразу же отдать ему еще один сайт на верстку :)