Оптимизация PDF каталога

Нужно оптимизировать PDF каталог. Есть рубрикатор, в которому нужно привязать ссылками pdf страницы. Таких ссылок будет примерно от 70-100. Пожелание: Переход по ссылке на страницу товара в новом окне. Скорее всего нужно будет не много подкорректировать рубрикатор. Работу нужно сделать в ближайшее время. Ждем ваших предложений.

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