Требуется кроссбраузерная верстка и интеграция макета для Danneo 5.4. Имеется psd макет главной страницы необходимо сверстать и натянуть на движек. Скрин макета radikal.ua/data/upload/69... Пишите сроки и стоимость.
Сверстать тему, натянуть на сайт, Drupal
Нужно сверстать тему под Drupal (макеты PSD), натянуть на сайт. Макеты страниц (jpg) в приложении. Бюджет 50-60$.
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