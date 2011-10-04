Сверстать тему, натянуть на сайт, Drupal

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок130 просмотров

Нужно сверстать тему под Drupal (макеты PSD), натянуть на сайт. Макеты страниц (jpg) в приложении. Бюджет 50-60$.

Drupal
14 лет назад
B_U_T_C_H
Муртахан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

xenor
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$60
5 дней

Заявки фрилансеров

xenor
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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