Добавление страниц + редактирование

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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка193 просмотра

Описание в ТЗ в приложенном файле.

Оплата ТОЛЬКО по факту выполненных работ!

Сроки - чем раньше, тем лучше!

В личку не писать! Без отзывов и с отрицательными не писать!

14 лет назад
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

eXsofter
Василий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-1)
14 лет назад
$100
2 дня
Выполнено чётко. доволен. рекомендую.
Отличный человек. Постоянно на связи, подробно объясняет чего хочет. Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

eXsofter
Василий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-1)
14 лет назад

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