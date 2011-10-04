Задача поправить CSS на сайте www.oriental-way.ru так чтобы сайт стал кросбраузерным начиная с IE 7

Сайт создан на Dupal, предпочтение отдается верстальщикам знакомым с этой CMS

Не знаю сколько это стоит. Предлагайте свои варианты