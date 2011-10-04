Поправить CSS

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Закрыт3 заявки163 просмотра

Задача поправить CSS на сайте www.oriental-way.ru так чтобы сайт стал кросбраузерным начиная с IE 7

Сайт создан на Dupal, предпочтение отдается верстальщикам знакомым с этой CMS

Не знаю сколько это стоит. Предлагайте свои варианты

CSS
14 лет назад
Jargal
Жаргал 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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