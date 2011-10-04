Верстка страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок204 просмотра

Добрый день.

Необходимо сверстать страничку, для добавления в существующий сайт.

Сайт: http://connectbar.net/, макет страницы во вложении. Желательно использовать существующий набор стилей сайта, чтобы вставска не вызывала сложностей. Фактически, сверстать нужно только простейшую "срединку", используя имеющуюся шапку.

14 лет назад
lsync
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

O-Umi
42 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно выполненная задача. Более чем адекватная стоимость. Вежливость в общении. Однозначно рекомендую Татьяну как исполнителя, и сам буду обращаться ещё.
Очень хороший заказчик, ясное, четкое ТЗ, своевременная оплата, вежлив. Приятно работать с такими людьми!

Заявки фрилансеров

O-Umi
42 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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