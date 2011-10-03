HTML копия сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок270 просмотров

Нужно сделать HTML копию сайта papa.ag

Русскую и англ. версии.

Бюджет 500 $

HTML
14 лет назад
milaraiba
Валерий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка из картинок jpg

    $15

    Мне нужна срочность и стоимость пример: altan-altai.ru/wp-content/moymir.jpg altan-altai.ru/wp-content/odnoklassniki.jpg altan-altai.ru/wp-content/vkontakte.jpg нужно такое сделать мамба.ру, ловпланет, фейсбук можете брать исходные страницы с серверов и их править. код ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка

    $150

    Требуется специлаист по врестке, для сложных HTML макетов, с хорошими знаниями HTML. Требуется сверстать макет из PSD. Верстка валидная, кроссбраузерная, не ниже IE-7. Также требудется наполнение сайта, объемы небольшие, раза 2-3 в ...

    HTML
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна верстка для WP и сделать модальные окна

    $50

    Здравствуйте. Требуется верстальщик с опытом работы. САЙТ http://samara-sb.ru/ . Необходимо доделать верстку и сделать модальные окна. По верстке Есть готовый макет в фотошопе (.psd) - картинка полного макета по ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблон в DLE привести в божеский вид

    $50

    есть шаблон в DLE (http://плинкер.рф/)нужно привести в божеский вид. 1) При авторизации , что бы выводился лого и ник + надпись добавить новость + личные сообщения (вот пример шапки http://fishhunters.ru/) 2) привести в ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать макеты

    всего 10 макетов, не сложные страницы. от вас цена и сроки. верстка дивами с комментариями блоков.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад