Пункт №1 Сделать нужно все точь в точь !!! 1. Сверстать PSD Страницы 2. Cделать отдельным шаблоном типо shortstory.tpl ! 3. Все подогнать под код сайта ! ...
Нужно переделать шаблон вн.страницы
Файл "Товар.txt" – как сейчас
Файл .doc – размещение, как нужно.
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