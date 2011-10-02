Верстка

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки303 просмотра

Требуется специлаист по врестке, для сложных HTML макетов, с хорошими знаниями HTML.

Требуется сверстать макет из PSD.

Верстка валидная, кроссбраузерная, не ниже IE-7.

Также требудется наполнение сайта, объемы небольшие, раза 2-3 в месяц.

Обращаться можно на почту [email protected]

Желательны примеры сверстанных работ

HTML
14 лет назад
dandreev
Андреев 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров