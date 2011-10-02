Требуется специлаист по врестке, для сложных HTML макетов, с хорошими знаниями HTML. Требуется сверстать макет из PSD. Верстка валидная, кроссбраузерная, не ниже IE-7. Также требудется наполнение сайта, объемы небольшие, раза 2-3 в ...
Верстка из картинок jpg
Мне нужна срочность и стоимость
пример:
altan-altai.ru/wp-content/moymir.jpg
altan-altai.ru/wp-content/odnoklassniki.jpg
altan-altai.ru/wp-content/vkontakte.jpg
нужно такое сделать мамба.ру, ловпланет, фейсбук
можете брать исходные страницы с серверов и их править. код тоже должен быть чистенький
оплата 5 за шт, суммарно 15
предложения со своими ценами не пишите
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