Верстка из картинок jpg

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок228 просмотров

Мне нужна срочность и стоимость

пример:

altan-altai.ru/wp-content/moymir.jpg

altan-altai.ru/wp-content/odnoklassniki.jpg

altan-altai.ru/wp-content/vkontakte.jpg

нужно такое сделать мамба.ру, ловпланет, фейсбук

можете брать исходные страницы с серверов и их править. код тоже должен быть чистенький

оплата 5 за шт, суммарно 15

предложения со своими ценами не пишите

WordPress
14 лет назад
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18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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