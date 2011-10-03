Интегрировать дизайн на самописный движок

Крайне не рекомендую связываться с этим человеком, если в Ваши планы не входит занятие благотворительностью. В посредника возникли проблемы с заказчиком, в результате которых проект стал больше никому не нужен. Она решила их за мой счет. Вот и вся соль. Весь негатив, который полился на меня со стороны посредника, лишь попытка оправдать ее действия. Работа не оплачена. Проект был выполнен более чем наполовину.