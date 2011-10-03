Интегрировать дизайн на самописный движок

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок279 просмотров

Всем добрый день.

Требуется произвести интеграцию дизайна на самописный движок.

В качестве исходников предоставляются

шаблона для Magento

.PSD;

.XML;

.CSS;

.PHTML.

Указывайте в проекте срок и цену на 2 варианта –

с доработкой движка под функционал, предусмотренный в шаблоне и без нее. Срок рассмотрения предложений и выбора исполнителя 2 дня.

CSSMagento
14 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$200
7 дней
Крайне не рекомендую связываться с этим человеком, если в Ваши планы не входит занятие благотворительностью. В посредника возникли проблемы с заказчиком, в результате которых проект стал больше никому не нужен. Она решила их за мой счет. Вот и вся соль. Весь негатив, который полился на меня со стороны посредника, лишь попытка оправдать ее действия. Работа не оплачена. Проект был выполнен более чем наполовину.

Заявки фрилансеров

Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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