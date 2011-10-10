Верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки444 просмотра

Здравствуйте.

Нужен человек, который сможет сверстать 5 html страниц c PSD.

Подробная информация будет описана выбранному исполнителю.

Заявки оставляйте в том случае, если вы уверенны что сможете выполнить заказ!

Страницы которые нужно сверстать, прикрепил к проекту.

HTML
14 лет назад
inDigest
Игорь 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Евгений без всяких вопросов понял, что я от него требую. Работа была выполнена на высшем уровне! И сдана в указанные строки. Так что работы с Евгением принесла одно лишь удовольствие! Рекомендую сотрудничать!
Юрий, прекрасный заказчик. Сотрудничеством с ним более чем доволен. Очень всем рекомендую! И сам надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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