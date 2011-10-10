Всем добрый день. Требуется произвести интеграцию дизайна на самописный движок. В качестве исходников предоставляются шаблона для Magento .PSD; .XML; ...
Верстка
Здравствуйте.
Нужен человек, который сможет сверстать 5 html страниц c PSD.
Подробная информация будет описана выбранному исполнителю.
Заявки оставляйте в том случае, если вы уверенны что сможете выполнить заказ!
Страницы которые нужно сверстать, прикрепил к проекту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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