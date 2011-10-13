Пофиксить вёрстку

Добрый день!

Требуется внести исправления и доработки в вёрстку. Баг-лист и сама вёрстка в прикреплении. Список очень подробный. Сверх него никаких дополнительных требований!

Проект срочный, поэтому просьба писать лишь в том случае, если сможете приступить сразу после принятия заявки. Спасибо...

P.S. PSD вышлю исполнителю.