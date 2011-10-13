Пофиксить вёрстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки348 просмотров

Добрый день!

Требуется внести исправления и доработки в вёрстку. Баг-лист и сама вёрстка в прикреплении. Список очень подробный. Сверх него никаких дополнительных требований!

Проект срочный, поэтому просьба писать лишь в том случае, если сможете приступить сразу после принятия заявки. Спасибо...

P.S. PSD вышлю исполнителю.

14 лет назад
sergge
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Steadfast
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
1 день
После работы на ум пришла мысль, что человек, который делает вёрстку должен хорошо программить. Это об Андрее. Спец своего дела.
Очень грамотный заказчик! Всегда приятно сотрудничать с человеком, который понимает суть работы.

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Steadfast
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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