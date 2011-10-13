Несложная верстка 6 страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен37 заявок466 просмотров

Примеры страниц для верстки в архиве. Особых требований к коду нет, главное чтобы было более-менее понятно.

Целевые браузеры: IE 7+, Firefox 4+, Opera, Chrome, Safari

Заявки без примеров работ отклоняются.

14 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vitall72
Виталий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
За весьма не большие деньги Виталий сделал на удивление качественную верстку с понятным и аккуратным кодом, все поправки внес оперативно и в соответствии с пожеланиями. Очень рекомендую.
Хороший заказчик, грамотно ставит заказ, приятно с ним работать .Очень доволен!

Заявки фрилансеров

vitall72
Виталий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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