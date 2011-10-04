Добрый день! Требуется внести исправления и доработки в вёрстку. Баг-лист и сама вёрстка в прикреплении. Список очень подробный. Сверх него никаких дополнительных требований! Проект срочный, поэтому просьба писать лишь ...
Небольшие правки на WP
Настроить пару плагинов на WP. + небольшие правки верстки
Заявки фрилансеров
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