Сверстать сайт на ModX

Нужна верстка сайта на cms ModX.

Дизайн необходимо немного изменить:

1. Ширину выпадающего меню сделать немного немного шире, чтобы влезало 60 -70 символов, в две строки.

2. Чтобы картинки не вылезали за пределы макета и при клике на них показывались в полный размер.

жду предложений по цене