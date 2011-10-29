Требуется кроссбраузерная верстка и интеграция макета для Danneo 5.4. Имеется psd макет главной страницы необходимо сверстать и натянуть на движек. Скрин макета radikal.ua/data/upload/69... Пишите сроки и стоимость.
Верстка PSD для DLE 9.4
Нужно отверстать и натянуть на двиг шаблон для datalife 9.4
Внести небольшие правки.
Верстку предпочитю табличную.
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