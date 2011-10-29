Верстка PSD для DLE 9.4

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок225 просмотров

Нужно отверстать и натянуть на двиг шаблон для datalife 9.4

Внести небольшие правки.

Верстку предпочитю табличную.

DLE
14 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад
$100
1 день
Отлично справился с задачей. Верстка сделана на 10+
Четкое ТЗ и замечания. С оплатой никаких проблем и задержек - все как договорились. Работать просто. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад

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