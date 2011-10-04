Подправить скрипт.

Есть скрипт получения бонуса за голосование на l2top , скрип через крон каждые 5 минут проверяет список проголосовавших и выдает бонус игроку на сервере.

скрипт настроен и работает но подключение вовремя выдачи совершает через телнет.

Нужно изменить момент подключения не через телнет а на прямую к базе данных , чтоб проверив пользователя на сервере и файл с его голосом скрипт мог выдать бонус на игрока.

если такое возможно, обговорю момент работы и оплаты.

прикрепляю файл со скриптом, для наглядности чтоб было понятно о чем вообще идет речь.