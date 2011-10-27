Кроссбраузерная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок198 просмотров

Нужно сверстать несколько простых посадочных страниц.

Требования:

— HTML5+CSS,

— кроссбраузерная верста (основные браузеры)

— страница содержит форму отправки контактных данных (приделать скрипт)

— приветствуется хорошее знание jQuery

Пример cложности верстки:

http://form.speak-up.com.ua/lm_big/

(для начала нужно сделать такую же страницу, только макет будет новый, с другим расположением той же информации).

Сроки:

Сейчас готовится редизайн, завтра нужно выложить.

Очень важна оперативность и качество кода.

При хорошей работе готов предоставить несколько проектов подряд.

Предложите вашу цену за одну страницу и подтвердите готовность выполнить проект в срок.

CSSHTMLjQuery
14 лет назад
marvell_ua
Белый 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$40
1 день
Доволен работой. ) Рекомендую.
Отличный заказчик и приятный в общении человек :) Рад был сотрудничать

Заявки фрилансеров

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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