Здравствуйте. Итак, что необходимо сделать: 1) Верстка: Необходимо сверстать все страницы (по сути, страницы все идентичные), соблюдая принципы кроссбраузерности. 2) Программирование: запрограммировать ...
Сверстать 4 макета для туристического сайта
Здравствуйте.
Нужна верстка 4 макетов. В макетах придется использовать JQ и стилизацию инпутов (все кроме файл). Верстка валидная xhtml, кроссбраузерно (без ie6), на дивах, не резиновая. Привязке к CMS делать не надо.
В предложение цену и срок. Оплата по СБС.
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