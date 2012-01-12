Сверстать 4 макета для туристического сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен29 заявок442 просмотра

Здравствуйте.

Нужна верстка 4 макетов. В макетах придется использовать JQ и стилизацию инпутов (все кроме файл). Верстка валидная xhtml, кроссбраузерно (без ie6), на дивах, не резиновая. Привязке к CMS делать не надо.

В предложение цену и срок. Оплата по СБС.

13 лет назад
VeMax
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

eugen-g
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Наверное я все-таки нашел себе постоянного верстальщика. Ни куда не пропадал, работал, всегда отвечал достаточно быстро. Да и срок соблюден полностью.
Четкая постановка задачи, оплата в срок. Приятный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

eugen-g
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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