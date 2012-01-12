Сверстать 4 макета для туристического сайта

Здравствуйте.

Нужна верстка 4 макетов. В макетах придется использовать JQ и стилизацию инпутов (все кроме файл). Верстка валидная xhtml, кроссбраузерно (без ie6), на дивах, не резиновая. Привязке к CMS делать не надо.

В предложение цену и срок. Оплата по СБС.