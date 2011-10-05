Доработать сайт camball.ru

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки154 просмотра

1. центрировать все цены на главной странице. Они сейчас немного смещены вверх

2. Иконки социальных сетей, подключить на like it.

3. В прикрепленном файле, скоректировать окошко, оно должно быть аккуратное и удлиняться в зависимости от добавленное продукции. Так же и по доставке. граница окна должна заканчиваться сразу после кнопки.

4. С оплатой тоже самое по окошку. И плюс изменить иконки. Иконки вышлю

5. На главной странице внизу поменять телефон и почтовый ящик, а лучше подключить его к vamshop, что бы можно было менять через систему.

6. На главной странице, где корзина и online sales, сделать блок по макету, там мелкий блок. вышлю на почту позже.

7. Online sales, окно сделать модальным, что бы было не обычное окно.

14 лет назад
adbx21
Алекс 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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