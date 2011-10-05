Доработать сайт camball.ru

1. центрировать все цены на главной странице. Они сейчас немного смещены вверх

2. Иконки социальных сетей, подключить на like it.

3. В прикрепленном файле, скоректировать окошко, оно должно быть аккуратное и удлиняться в зависимости от добавленное продукции. Так же и по доставке. граница окна должна заканчиваться сразу после кнопки.

4. С оплатой тоже самое по окошку. И плюс изменить иконки. Иконки вышлю

5. На главной странице внизу поменять телефон и почтовый ящик, а лучше подключить его к vamshop, что бы можно было менять через систему.

6. На главной странице, где корзина и online sales, сделать блок по макету, там мелкий блок. вышлю на почту позже.

7. Online sales, окно сделать модальным, что бы было не обычное окно.