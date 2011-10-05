Здравствуйте. Нужна верстка 4 макетов. В макетах придется использовать JQ и стилизацию инпутов (все кроме файл). Верстка валидная xhtml, кроссбраузерно (без ie6), на дивах, не резиновая. Привязке к CMS делать не надо. ...
Доработать сайт camball.ru
1. центрировать все цены на главной странице. Они сейчас немного смещены вверх
2. Иконки социальных сетей, подключить на like it.
3. В прикрепленном файле, скоректировать окошко, оно должно быть аккуратное и удлиняться в зависимости от добавленное продукции. Так же и по доставке. граница окна должна заканчиваться сразу после кнопки.
4. С оплатой тоже самое по окошку. И плюс изменить иконки. Иконки вышлю
5. На главной странице внизу поменять телефон и почтовый ящик, а лучше подключить его к vamshop, что бы можно было менять через систему.
6. На главной странице, где корзина и online sales, сделать блок по макету, там мелкий блок. вышлю на почту позже.
7. Online sales, окно сделать модальным, что бы было не обычное окно.
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