Переверстать сайт под 1024х768

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок190 просмотров

Переверстать сайт под разрешение 1024х768 по максимуму сохранив работу функционала

14 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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