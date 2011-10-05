Верстка проекта на GWT

На проект нужен опытный верстальщик, знающий хорошо Javascript и CSS.

Особенность проекта – реализация приложения на GWT - это джава скрипт, который выполняется и строит ui на лету.

У GWT есть свои стили, нам же важно повесить и настроить наши.

Пишите, кто готов взяться за проект.