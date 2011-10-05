Верстка проекта на GWT

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка118 просмотров

На проект нужен опытный верстальщик, знающий хорошо Javascript и CSS.

Особенность проекта – реализация приложения на GWT - это джава скрипт, который выполняется и строит ui на лету.

У GWT есть свои стили, нам же важно повесить и настроить наши.

Пишите, кто готов взяться за проект.

CSSJavaJavaScript
14 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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