Сверстать шапку

Необходимо добиться кроссбраузерности данного одностраничного сайта. (IE7+,Opera, Safari, Chrome, Firefox) http://goo.gl/M4lh7 В данный момент работает только на новых браузерах. Вес и скорость загрузки не должны увеличиться. ...
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Дивами, кросс браузерность. 150р.
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