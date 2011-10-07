Наполнить/упорядочить каталог продукции товарами.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки154 просмотра

Сайт работает на joomla. Нужно преобразовать существующий каталог в удобный и привлекательный вид. Сейчас используется DJcatalog под joomla, возможно перейти на другое приложение. Всего насчитывается 80-100 позиций товаров. Интернет-магазин не требуется, просто описание товара, фотография, цена. Сайт - http://www.rightdive.ru/index.php?option=com_djcatalog&view=itemstable&cid=0&Itemid=3

Joomla
14 лет назад
shaitanat
Кирилл 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$40
7 дней

Заявки фрилансеров

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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