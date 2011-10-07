Наполнить/упорядочить каталог продукции товарами.

Сайт работает на joomla. Нужно преобразовать существующий каталог в удобный и привлекательный вид. Сейчас используется DJcatalog под joomla, возможно перейти на другое приложение. Всего насчитывается 80-100 позиций товаров. Интернет-магазин не требуется, просто описание товара, фотография, цена. Сайт - http://www.rightdive.ru/index.php?option=com_djcatalog&view=itemstable&cid=0&Itemid=3