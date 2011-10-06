Всем доброе утро. требуется пофиксить небольшой баг в ие и опере, связанный с отображением рисунка и текста на нем. Подробности в личке.
Верстка и интеграция
Нужно срочно сверстать и интегрировать макет. Битрикс
предложенияя по цене и срокам - в проект или личку
без предоплаты
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Дивами, кросс браузерность. 150р.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо добиться кроссбраузерности данного одностраничного сайта. (IE7+,Opera, Safari, Chrome, Firefox) http://goo.gl/M4lh7 В данный момент работает только на новых браузерах. Вес и скорость загрузки не должны увеличиться. ...Закрыт14 лет назад
Редактирование шаблона flypageHTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
На проект нужен опытный верстальщик, знающий хорошо Javascript и CSS. Особенность проекта – реализация приложения на GWT - это джава скрипт, который выполняется и строит ui на лету. У GWT ...Закрыт14 лет назад
- $50
Нужен верстальщик для OpenCart. Дизайн уже сделан надо только сверстать. И доработать администрационную панель на OpenCart.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется профессиональный разработчик страниц захвата. Дизайн+верста+написание продающего текста. Стратегическое партнерство. Я веду профессиональное обучение по Интернет-маркетингу и многие люди готовы платить деньги, чтобы самим не ломать голову. Приоритет: ...Закрыт13 лет назад
- $50
Нужна тема для макета PSD под wordpress. Срок 1-2 дня. В заявке указывайте цену.HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Внести поправки и доработать небольшие моменты на сайте cms joomla (сам сайт есть и функционирует) в общих словах задача : интернет магазин, в котором нужно поправить ряд моментов, например, правильное ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо сверстать макет, очень желательно до вечера. Оставляйте свои контакты и цену.HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад