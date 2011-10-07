Сверстать страничку (верстка табличная)

сверстать страничку в табличной верстке в файлах пример и сам bsckground

бело поле текстовое - там просто табличку

внутри

заголовок наверху - чтоб можно было менять

размер как на скриншоте bsckground

приложены еще два вида как должно в браузере выглядеть (виды на широкоыорманом монике - на обычно конечно будет по другому)

ваша цена и срок ???