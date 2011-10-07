Верстка под Joomla 1.7

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки107 просмотров

нужно сверстать дизайн и натянуть на joomla 1.7

макеты в архиве

нужна валидная, кроссбраузерная верстка (IE7 и выше, Opera, Mozilla, Chrome)

желательно DIV

срок сдачи - понедельник

Joomla
14 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров