Чистка кода

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Закрыт4 заявки234 просмотра

Требуется сделать чистку кода главной страницы http://www.bettingzone.ru - убрать все лишнее, исправить ошибки. Сайт на Ucoz.

14 лет назад
bettingzone
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров