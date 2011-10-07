Верстка дизайна под DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок180 просмотров

Есть макет и все рисунки, надо сверстать

Макет будет предоставлен с понедельника

Ребята дизайнер как сообщили будет только в четверг

DLE
14 лет назад
bonhead
Богдан 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров