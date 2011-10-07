Сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок324 просмотра

Нужно сделать сайт на cms Joomla. Тематика - мебли.

Мы предоставляем программное обеспечения (Joomla с установленными компонентами) и дизайн (оптимизированные файлы и макет страницы с размерами, шрифтами, цветами) сайта. Ваше задания - верстка! Результат: готовый сайт (никаких "шаблонов" или статических страничка).

Требования к исполнителю:

- с Украины,

- примеры работ,

- опит с Joomla,

- качественная и ответственная работа (работа как попало не подходит)

Если проект будет сделан хорошо, будем продолжать сотрудничество - постоянные заказы.

Joomla
14 лет назад
Firma777
Сайт 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

c-raven
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$45
2 дня
Работа фрилансера очень расстроила. Верстка сайта сделана на низком, не профессиональном уровне: все измерения марджинами «на глаз», очень много замечаний, на которые пришлось «тыкать пальцем». Такую работу стыдно давать клиенту и показывать, как пример. Поэтому нужно обращаться к другим специалистам. Замечания к верстки остались – белая полоса. Поэтому оплату сделали 60%. Но мы в убытке, так как нужно будет еще платить другому программисту! Если Вам нужна качественная верстка – не рекомендую обращаться к данному фрилансеру. Если нужна халтура – тогда вы знаете к кому обращаться...
Заказчик очень расстроил. Мало того что не предоставил PSD макет и верстать пришлось по каким-то тряпочкам, но еще и вела себя по хамски и пыталась указать что мне делать. Если вы такая профессионалка зачем вам верстальщик. Деньги заплатила не полностью но даже не это вызвало во мне негативные эмоции а то что после всего что я от нее вытерпел она еще имеет наглость ставить негативный отзыв Если у вас есть старший программист зачем вам верстальщик и как программист качество работы оценивать может. Честно говоря задрали блин студии которые не имея штатного персонала еще чем то кичаться. И последний вопрос почему не предоставили макет в послойном формате по моей просьбе что тоже не удовлетворил качество работы дизайнера? а ваши указание в JPG вообще смешные Вы расстояния линейкой по монитору измеряли? И еще один момент вот валидация сайта вашей студии: http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-site.com.ua%2Fportfoliologofirstil.html&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0 Увольте своего старшего програмиста

Заявки фрилансеров

c-raven
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад