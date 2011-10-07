Сайт на Joomla

Работа фрилансера очень расстроила. Верстка сайта сделана на низком, не профессиональном уровне: все измерения марджинами «на глаз», очень много замечаний, на которые пришлось «тыкать пальцем». Такую работу стыдно давать клиенту и показывать, как пример. Поэтому нужно обращаться к другим специалистам. Замечания к верстки остались – белая полоса. Поэтому оплату сделали 60%. Но мы в убытке, так как нужно будет еще платить другому программисту! Если Вам нужна качественная верстка – не рекомендую обращаться к данному фрилансеру. Если нужна халтура – тогда вы знаете к кому обращаться...