Консультации и правки по верстке

Имеется сайт, где нужно внести правки по верстке. Всего 5 замечаний. Формат работы: смотрите сайт и скриншоты, отлавливаете проблему (фаербаг) и говорите, в каком файле править какое значение. Я вношу, проверяем.

Требования: опыт (новичкам просьба не обращаться), наличие в скайпе во время работы и в рабочее время в понедельник (если вдруг вылезут баги), контактный телефон для экстренной связи.

Сайт в дальнейшем предполагается переверстать полностью