Поправить верстку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок243 просмотра

Здравствуйте!

ТЗ в приложении, верстка блочная.

Жду Ваших предложений.

14 лет назад
kisun
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

xaweleon
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Очень быстро сделал необходимое -30 мин. (другой верстальщик 2 дня думал). Дал все нужные комментарии. В общем мне понравилось с ним поработать.
Спасибо. Оперативно, ответственно, приятно было работать. Побольше б таких людей.

Заявки фрилансеров

xaweleon
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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