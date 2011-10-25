Сверстать страницы на MODx

1 сайт: а) Необходимо сверстать подробную страницу услуги на MODx, установить на неё jQuery галерею и заявку на бронирование.

б) На двух страницах установить несколько уменьшенных фотографий, после нажатия на которые открывается всплывающее окно с фотографией полного размера.

в) На главной странице установить календарь привязанный к новостям сайта.

г) Добавить кнопки соц. сетей.

2 сайт: а) Требуется доработать пункты меню. В одном из пунктов меню, должен появляться выпадающий список дочерних ресурсов.

б) Необходимо сверстать страницу каталога оборудования с фото, при клике на которые открывается всплывающее окно с фотографией полного размера.

в) Добавить кнопки соц. сетей.