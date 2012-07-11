Написать программу

Задача: перегнать каждую html страничку сайта в pdf-файл.

- Есть сайт, с которого нужно скачать информацию в виде html (спарсить главную страницу и пройтись по ссылкам при помощи программы)

- Далее из каждой страницы html надо удалить несколько div-элементов

- Полученную страницу html надо перегнать в PDF-формат (есть сервисы и различные модули, к примеру, для Python'a)

- PDF-файл нужно сохранить с определенным именем и в определенную папку, то есть так, чтобы в итоге файлы\информация была структурирована

Я уточню все при переписке с выбранным кандидатом