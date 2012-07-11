Написать программу

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок315 просмотров

Задача: перегнать каждую html страничку сайта в pdf-файл.

- Есть сайт, с которого нужно скачать информацию в виде html (спарсить главную страницу и пройтись по ссылкам при помощи программы)

- Далее из каждой страницы html надо удалить несколько div-элементов

- Полученную страницу html надо перегнать в PDF-формат (есть сервисы и различные модули, к примеру, для Python'a)

- PDF-файл нужно сохранить с определенным именем и в определенную папку, то есть так, чтобы в итоге файлы\информация была структурирована

Я уточню все при переписке с выбранным кандидатом

HTML
13 лет назад
macnaked
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zeebook
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Спасибо за помощь! Все отлично!
Спасибо. Хороший заказчик, чётко поставленная задача, всё решено успешно, без проблем.

Заявки фрилансеров

zeebook
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад