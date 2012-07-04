Парсер тайтлов

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Закрыт9 заявок171 просмотр

Написать парсер на каком-нибудь языке, которые побыстрее будет скачивать. (Можно php. с запуском через командную строку)

Есть папка с файлами txt. В каждом файле окончания ссылок. (например окончание: 8575859504873)

Нужно зайти по ссылке (domain.com/d/8575859504873) подставляя каждое окончание ссылки и скачать тайтл страницы. Обрезая его до определенных слов.

Объем ссылок большой.

Многопоточность.

PHP
13 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

fornit1917
Виталий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

fornit1917
Виталий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад