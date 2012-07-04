есть 2 сайта постоянной структуры - каталоги товаров с ценами

нужен скрипт (желательно php) , который мне в БД заносит эти данные, и визуальная страница, которая показывает изменения в ценах и позициях с последнего парсинга

за инф-ей о конкретике сайтов обращайтесь в л/c