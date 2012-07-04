Форма регистрации

Необходимо заменить на странице (назовем ее страницей сбора контактов) веб-форму на форму регистрации, после заполнения которой пользователь будет автоматически авторизован и перенаправлен на определенную страницу (либо выдавать другой контент на той же странице после авторизации).

Либо после заполнения веб-формы автоматически регистрировать, авторизовывать и перенаправлять пользователя на определенную страницу (либо выдавать другой контент на той же странице после авторизации).

Предусмотреть случай, когда пользователь уже авторизован, и попал на страницу сбора контактов http://vospitanie-prosto.ru/askme (выдавать ему конечную страницу регистрации или предложить свой вариант).

Нужны только имя и емейл, по желанию - номер телефона, чтоб вовремя сообщить человеку о новых мероприятиях. Желательно, чтобы можно было самостоятельно заменять тексты, которые открываются посетителю в подарок за оставленные контакты, и, соответственно, вопросы, ответы на которые являются подарком.

CMS Drupal.

Вознаграждение за проделанную работу 500 руб.