Необходимо устранить вирус на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок138 просмотров

Необходимо устранить вирус на сайте.

Сайт на самописном движке на php.

Вирус неизвестного происхождения.

в яндексе сайт материться.

жду ваших преложений.

PHP
13 лет назад
flooper
Даниил 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров