Калькулятор + оплата через робокассу

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки127 просмотров

Нужен калькулятор, аналог http://www.pwlvl.ru/games/6/money/ . Важно, чтоб все цены с таблици можно было легко изменить через админку сайта. Сайт пока не разрабатывался, но предположительно под джумлу (Есть другие предложения - пишите!). От Вас сроки, цена вопроса?

Joomla
13 лет назад
Chez
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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