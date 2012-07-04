2 php скрипта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок146 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать два скрипта php (или другом яп), использоваться будут для CMS DLE 9.3.

Функционал скриптов минимален.

DLEPHP
13 лет назад
korodron
Иван 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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