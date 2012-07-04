Интернет-магазин на Битрикс (техническая часть)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки85 просмотров

Требуется разработать программную часть интернет-магазина на битриксе. (!)дизайн будет предоставлен.

Стандартный функционал, покупка битрикс-бизнес с вас, со скидкой. Пишите примерную цену за программную часть стандартного магазина на битриксе с учетом покупки битрикса. После тз уже скажите точную сумму, сейчас интересно примерно.

13 лет назад
dzendesign
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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