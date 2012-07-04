Вёрстка Psd > WordPress.

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Закрыт8 заявок115 просмотров

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Статика 1024х***

Вёрстка с psd на WordPress. Качественно и быстро.

Макет главной страницы.

*На данный момент это единственная, позже будет отдельный заказ на остальные страницы.

Желающие взяться за дело просьба оставлять заявки.

В них обязательно указываем цену, сроки.

Спасибо за внимание, с уважением И.Рустам.

WordPress
13 лет назад
Itisk
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

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Нет заявок фрилансеров