Вёрстка Psd > WordPress.

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Статика 1024х***

Вёрстка с psd на WordPress. Качественно и быстро.

Макет главной страницы.

*На данный момент это единственная, позже будет отдельный заказ на остальные страницы.

Желающие взяться за дело просьба оставлять заявки.

В них обязательно указываем цену, сроки.

Спасибо за внимание, с уважением И.Рустам.