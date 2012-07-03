Добрый день. Прога должна заходить в гмейл, переходить по указанному адресу в письме, логинится под определенным ником и делать операцию. Более подробно в переписке.
Мульти сайтинг Drupal
Добрый день!
Есть задача реализации сайта на базе основного. В проекте используется технология мульти-сайтинга(Одни модули разные базы). Есть основной сайт(ин. магазин) с кучей продукции по категориям. Нужно сделать дочерный сайт(Дизайн предоставляется(в атаче). отличия от основного функционала минимальны) только с одной категорией продукции и своим контентом.
Сайты уже разделены на уровне тем и баз данных. Ваша задача только работать уже с готовой копией. В помощь исполнителю будут даны специалисты(как консультанты, онлайн почти круглосуточно) по данной системе управления(друпал) и разбирающиеся в коде проекта готового проекта.
Если исполнитель справится с заданием(на отлично) ему будет предложено поучаствовать во втором этапе разработки функционала основного проекта.
Время на разработку первого этапа 2 недели(По сути там работы на неделю).
Требование к исполнителю:
- Знания Drupal 6, HTML, CSS, JS
- Фрилансер
- Ответственность(Люди с данным качеством рассматриваются вне очереди)
- Указания времени работы(с - до в такие дни). В указанный период времени постоянно быть онлайн.
- По завершению каждого рабочего дня отчетность(формальная).
- Связь на выбор скайп, icq, телефон
- Проживание в Украине(предпочтение Киев)
От нас:
- Достойная оплата труда (с бонусами)
- Поддержка на всех этапах
ТЗ, сайты, дизайн при личной переписке с кандидатами. С радостью ждем в команду)
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