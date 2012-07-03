Мульти сайтинг Drupal

Добрый день!

Есть задача реализации сайта на базе основного. В проекте используется технология мульти-сайтинга(Одни модули разные базы). Есть основной сайт(ин. магазин) с кучей продукции по категориям. Нужно сделать дочерный сайт(Дизайн предоставляется(в атаче). отличия от основного функционала минимальны) только с одной категорией продукции и своим контентом.

Сайты уже разделены на уровне тем и баз данных. Ваша задача только работать уже с готовой копией. В помощь исполнителю будут даны специалисты(как консультанты, онлайн почти круглосуточно) по данной системе управления(друпал) и разбирающиеся в коде проекта готового проекта.

Если исполнитель справится с заданием(на отлично) ему будет предложено поучаствовать во втором этапе разработки функционала основного проекта.

Время на разработку первого этапа 2 недели(По сути там работы на неделю).

Требование к исполнителю:

- Знания Drupal 6, HTML, CSS, JS

- Фрилансер

- Ответственность(Люди с данным качеством рассматриваются вне очереди)

- Указания времени работы(с - до в такие дни). В указанный период времени постоянно быть онлайн.

- По завершению каждого рабочего дня отчетность(формальная).

- Связь на выбор скайп, icq, телефон

- Проживание в Украине(предпочтение Киев)

От нас:

- Достойная оплата труда (с бонусами)

- Поддержка на всех этапах

ТЗ, сайты, дизайн при личной переписке с кандидатами. С радостью ждем в команду)