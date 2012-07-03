Дописать модуль комментариев.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Вот есть страница http://35net.ru/sale/17906.html необходимо реализовать добавление комментариев на сайте.

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13 лет назад
vadim740
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров