Внедрение интернет-эквайринга в магазин

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Необходимо внедрить оплату картами через мастербанк в интернет-магазин самописный.

Документация по запросу на почту

13 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров