Сменить дизайн на сайте

Здравствуйте, нужно изменить дизайн сайта pompey-fanstore.com. Движок вебасист. Сам дизайн уже готовый, интересует только установка на сайт. ICQ 285015274. Желательно отвечать сразу в ICQ. Работаю без предоплаты.

Обязательные требования:

1. Достаточный опыт работы

2. Наличие отзывов.

3. Наличие примеров работы.

4. Не посредник.

5. Уравновешенность, бесконфликтность, способность договариваться и объяснять.

6. Наличие ICQ, скайпа и мобильного. Доступность онлайн до с 8.00 до 22.00. В прикрепленном файле находится фото разработанного дизайна. Сам дизайн имеет псд формат